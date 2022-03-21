Новая почта внесла изменения в график работы на 21 марта 2022 года.
С 13 марта отделения Новой почты работают и во воскресеньям.
В Николаеве работают два отделения №2 и №3 исключительно на выдачу гуманитарных грузов
График роботы по будням:
- Львов — з 9:00 до 19:00
- Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9:00 до 18:00 (исключение – отделение № 1, 2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00)
- Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00
- Сумы – с 9:00 до 15:00
- Харьков и другие города – с 9:00 до 17:00
Как работает Новая почта в субботу:
- Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9:00 до 18:00 (исключение – отделение №1,2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00)
- Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00
- Сумы – с 9:00 до 15:00
- Харьков и другие города – с 9:00 до 17:00
Воскресенье — график работы:
- Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 10:00 до 18:00 (исключение – отделения №1,2, 34 в Одессе работают с 10:00 до 17:00)
- Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00
- Сумы – с 9:00 до 15:00
- Харьков и другие города – с 10:00 до 17:00
Какие отделения работают на 21 марта 2022 года
Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.
Хранение всех посылок, которые сейчас находятся на Новой почте, бесплатно.
Какие услуги предоставляет Новая почта:
- Получение и отправка посылки
- Международные отправления
- Пополнение мобильного
- Денежные переводы
- Снятие наличных с банковской карты
Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям “Фонд Сергія Притули” и “Повернись живим”