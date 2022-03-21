Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.
Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.
Комендантский час в Украине 2022
- Киев – с 20.00 до 07.00
- Киевская область – с 20.00 до 7.00.
- Волынская область – с 22.00 до 6.00;
- Винницкая область – с 22.00 до 6.00;
- Днепропетровская область – с 20.00 до 6.00;
- Донецкая область — с 18.00 до 6.00;
- Житомирская область – с 22.00 до 6.00;
- Закарпатская область – не вводили;
- Запорожская область – с 19.00 до 6.00; Запорожье – с 19 марта в 16.00 и завершится 21 марта в 6.00.
- Ивано-Франковская область – с 22.00 до 7.00;
- Кировоградская область – с 20.00 до 6.00;
- Львовская область – с 22.00 до 6.00;
- Николаевская область – с 19.00 до 6.00;
- Одесская область – с 19.00 до 6.00;
- Полтавская область – с 19.00 до 6.00;
- Ровенская область — с 22.00 до 6.00;
- Сумская область – с 18.00 до 6.00;
- Тернопольская область — с 22.00 до 6.00;
- Харьковская область – с 18.00 до 6.00;
- Херсонская область – с 22.00 до 6.00; в Херсоне — с 20.00 до 6.00;
- Хмельницкая область – с 21.00 до 6.00.
- Черкасская область – с 20.00 до 6.00; в Умани — с 19.00 до 6.00;
- Черновицкая область — с 22.00 до 6.00;
- Черниговская область – с 20.00 до 6.00.
Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.
Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.
Решением Совета обороны Житомирской области на всей территории области ввели запрет на продажу алкогольных напитков.
В Киеве с 1 марта строжайше запрещается продажа алкогольных напитков. Так же есть запрет и в Николаевской области.
На территории Донецкой области с 1 марта устанавливается и специальный режим светомаскировки сроком на 30 суток.
В Винницкой области с 3 марта трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать с 9.00 до 20.00, магазины и аптеки – с 10.00 до 19.00.