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Факты / Украина / Общество

Комендантский час в Украине 2022: в каких регионах действуют ограничения

Юля Захарченко редактор ленты
Комендантский час в Украине 2022: в каких регионах действуют ограничения

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Комендантский час в Украине 2022

  • Киев – с 20.00 до 07.00
  • Киевская область – с 20.00 до 7.00.
  • Волынская область – с 22.00 до 6.00;
  • Винницкая область – с 22.00 до 6.00;
  • Днепропетровская область – с 20.00 до 6.00;
  • Донецкая область — с 18.00 до 6.00;
  • Житомирская область – с 22.00 до 6.00;
  • Закарпатская область – не вводили;
  • Запорожская область – с 19.00 до 6.00; Запорожье – с 19 марта в 16.00 и завершится 21 марта в 6.00.
  • Ивано-Франковская область – с 22.00 до 7.00;
  • Кировоградская область – с 20.00 до 6.00;
  • Львовская область – с 22.00 до 6.00;
  • Николаевская область – с 19.00 до 6.00;
  • Одесская область – с 19.00 до 6.00;
  • Полтавская область – с 19.00 до 6.00;
  • Ровенская область — с 22.00 до 6.00;
  • Сумская область – с 18.00 до 6.00;
  • Тернопольская область — с 22.00 до 6.00;
  • Харьковская область – с 18.00 до 6.00;
  • Херсонская область – с 22.00 до 6.00; в Херсоне — с 20.00 до 6.00;
  • Хмельницкая область – с 21.00 до 6.00.
  • Черкасская область – с 20.00 до 6.00; в Умани — с 19.00 до 6.00;
  • Черновицкая область — с 22.00 до 6.00;
  • Черниговская область – с 20.00 до 6.00.

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.

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Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

Решением Совета обороны Житомирской области на всей территории области ввели запрет на продажу алкогольных напитков.

В Киеве с 1 марта строжайше запрещается продажа алкогольных напитков. Так же есть запрет и в Николаевской области.

На территории Донецкой области с 1 марта устанавливается и специальный режим светомаскировки сроком на 30 суток.

В Винницкой области с 3 марта трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать с 9.00 до 20.00, магазины и аптеки – с 10.00 до 19.00.

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Фото: Depositphotos

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