В понедельник, 21 марта, из 8 согласованных гуманитарных коридоров сработало 7. Всего за сутки удалось спасти и эвакуировать 8 057 человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

из Мариуполя в город Запорожье сегодня добрались 3 007 мариупольцев.

Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселка Мелекино, и поселка Никольское состоится завтра утром с 9.00 до 11.00.

Из города Запорожье также будет направлено 27 больших автобусов по маршруту.

— Решаем вопросы для доставки завтра дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продлить бесплатно заправлять машины мариупольцев. В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха, — сказала Верещук.

Киевская область

по маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывести более 4 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных авто.

Дымерка в Бровары удалось вывести более 4 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных авто. по маршруту из Бучи и Ворзеля было эвакуировано 380 человек, а также доставлена ​​гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды.

было эвакуировано 380 человек, а также доставлена ​​гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась – оккупационные войска обстреляли колонну и не разрешили людям выйти.

Луганская область

по гуманитарному коридору из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в город Бахмут были эвакуированы 300 человек. Кроме этого, в эти населенные пункты было доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи.

Также сегодня были освобождены наши водители и экипаж скорой помощи, которые вчера пытались доставить гуманитарную помощь в город Волчанск Харьковской области.