Из Бердянска и Мариуполя сегодня эвакуировали около 7 тыс. человек на специальных автобусах и собственном транспорте. В Бердянск удалось завезти гуманитарную помощь – еду и медикаменты.

– Из города Бердянск эвакуировали 1,1 тыс. мариупольцев. Сейчас они уже находятся в безопасности в городе Запорожье. Также гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье сегодня добрались 5 926 человек на собственном транспорте, — сообщила Ирина Верещук.

Российские войска еще раз нарушили договоренности, не пустив автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и села Мелекино. 11 автобусов и две машины спасательной службы захватили на вражеском блокпосте на въезде в Мангуш и отвели в неизвестном направлении.

Захватчики взяли в заложники четырех офицеров Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 11 водителей. Сейчас проводятся переговоры по их освобождению из плена.

Сегодня в Бердянск доехали 24 автобуса, которые 23 марта в 9.00 начнут забирать людей в точке сбора возле городского спорткомплекса. Вместе с автобусами завезли в город два грузовика с гуманитарной помощью и два муковоза.

Утром 23 марта из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов и бензовоза с топливом для дозаправки автомобилей мариупольцев в Бердянске.

В Бердянске продолжают работать штабы, где людям оказывают необходимую помощь. Постоянные номера штабов в Бердянске:

3-62-76 и 3-52-52;

+38(097)551-59-17;

+38(050)439-75-29.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в Запорожье:

+38(095)220-41-11;

+38(067)220-41-12;

0800-503-508.

На 23 марта дополнительно планируется договориться о гуманитарных коридорах в Киевской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях.