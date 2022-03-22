Над Николаевской областью ВСУ сбили российскую ракету, которая летела в сторону Кропивницкого. Об этом сообщило Командование ДШУ ВСУ.

— Во время боевого дежурства подразделение противовоздушной обороны в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области зафиксировало и точным выстрелом из ПЗРК Игла уничтожило российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракета была заряжена 400 кг тротила.

— Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила (которые несла в себе ракета-убийца) упали на мирный город, — добавили в ВСУ.

Ранее мы писали, что в ночь на 22 марта российские войска нанесли удар по морскому порту в Николаеве. В результате обстрела значительно пострадала инфраструктура порта, но раненых, по предварительным данным, нет.