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Факты / Украина / Общество

Летела в сторону Кропивницкого: над Николаевской областью сбили российскую ракету

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Летела в сторону Кропивницкого: над Николаевской областью сбили российскую ракету

Над Николаевской областью ВСУ сбили российскую ракету, которая летела в сторону Кропивницкого. Об этом сообщило Командование ДШУ ВСУ.

— Во время боевого дежурства подразделение противовоздушной обороны в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области зафиксировало и точным выстрелом из ПЗРК Игла уничтожило российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракета была заряжена 400 кг тротила.

— Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила (которые несла в себе ракета-убийца) упали на мирный город, — добавили в ВСУ.

Ранее мы писали, что в ночь на 22 марта российские войска нанесли удар по морскому порту в Николаеве. В результате обстрела значительно пострадала инфраструктура порта, но раненых, по предварительным данным, нет.

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