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Факты / Украина / Общество

Почти месяц под контролем врага: какова ситуация в селах Черниговской области

Анастасия Гевко редактор ленты
Почти месяц под контролем врага: какова ситуация в селах Черниговской области

Ситуация в селах и городках Черниговщины на севере у границы с Беларусью остается тяжелой.

Об этом в интервью BBC рассказал руководитель облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

По его словам, некоторые населенные пункты уже почти месяц находятся под временным контролем врага. 

– Я не могу вам сказать точное количество оккупированных населенных пунктов. И я бы вообще не применял слово “оккупированные”, я бы назвал это “территории, к которым мы временно не имеем доступа”. Их, в общем-то, не так и много, это большинство северных территорий области, которые недоступны, – пояснил Чаус.

Он уточнил, что там разворачивается гуманитарный кризис из-за невозможности доставить продовольствие. Также фиксируются случаи похищений российскими захватчиками руководителей украинских общин и местных активистов.

Однако, по словам главы ОГА, в Черниговской области нет никаких фактов сотрудничества с агрессорами РФ.

– На территории, даже те, которые сейчас не полностью контролируемы нами, мы доставляем продукты и лекарства почти в каждую деревню и каждую общину. Есть исключения: это те населенные пункты, где действительно ситуация критична, вопиюща – мы туда просто не имеем доступа. Надеюсь, это не продлится долго, – сказал Чаус.

По его словам, больше всего от обстрелов страдают Чернигов и ближайшие села, а также городок Нежин к югу от областного центра. На этой линии удалось остановить значительные силы врага, – прежде всего, танковые батальоны. 

Российским захватчикам не удается проломить украинскую оборону. Но мирное население несет значительные потери – точную цифру Чаус назвать отказался.

– Что касается погибших гражданских, то их несколько сотен. Только один Чернигов уже имеет свою сотню, как я ее называю, “Черниговская сотня”. Но точной цифры я вам не скажу, потому что постоянно происходят обстрелы, мы все еще достаем из-под завалов тела, – сообщил он.

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Источник: BBC

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