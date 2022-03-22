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Факты / Украина / Общество

Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей города уехать.

Борисенко объяснил это тем, что чем меньше гражданского населения в городе, тем легче работать Вооруженным силам.

Об этом мэр Борисполя сообщил в своем Фейсбуке.

Борисенко отметил, что это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий или территорий боевых действий.

— Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своих автомобилей можете уехать, — сказал Борисенко.

Он подчеркнул, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.

– Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Потому давайте так. Насущной нужды находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг, – обратился Борисенко к жителям Борисполя.

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