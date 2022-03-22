Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей города уехать.
Борисенко объяснил это тем, что чем меньше гражданского населения в городе, тем легче работать Вооруженным силам.
Об этом мэр Борисполя сообщил в своем Фейсбуке.
Борисенко отметил, что это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий или территорий боевых действий.
— Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своих автомобилей можете уехать, — сказал Борисенко.
Он подчеркнул, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.
– Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Потому давайте так. Насущной нужды находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг, – обратился Борисенко к жителям Борисполя.