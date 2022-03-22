Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей города уехать.

Борисенко объяснил это тем, что чем меньше гражданского населения в городе, тем легче работать Вооруженным силам.

Об этом мэр Борисполя сообщил в своем Фейсбуке.

Борисенко отметил, что это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий или территорий боевых действий.

— Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своих автомобилей можете уехать, — сказал Борисенко.

Он подчеркнул, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.