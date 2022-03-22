Россияне продолжают распространять фейки для того, чтобы предстать в образе жертвы и получить соболезнования в глазах европейцев. Об очередных информационных “вбросах” РФ сообщил советник Офиса президента Сергей Лещенко.

Он отметил, что в сети стали появляться фейки о митингах в поддержку России. Таким образом, страна-агрессор стремится получить международное признание.

– Они видят, что весь мир поддерживает Украину, что собираются миллионы людей в поддержку в Европе и Америке. Они привлекают свои государства-сателлиты. По данным RT, митинг в поддержку России состоялся в Сирии, а также в Кыргызстане, — сказал он.

К российской пропаганде приобщился и бывший народный депутат Илья Кива.

— Он якобы сообщил, что в ближайшие две недели украинские националистические группы планируют провести в Украине государственный мятеж во главе с Виталием Кличко. Для нас, украинцев, это звучит как анекдот, а для россиян – очередной повод задуматься о том, что Украина захвачена националистами, – рассказал Лещенко.

Еще один фейк – причастность украинцев к массовым убийствам в Казани, которые произошли в прошлом году в школе.