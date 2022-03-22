В Черниговской области российские оккупанты похитили старосту села Гремяч, которое расположено на украинско-российской границе. Полиция расследует обстоятельства преступления.

Согласно данным Черниговской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту насильственного исчезновения человека – ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса.

– 21 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации незаконно вывезли в сторону украинско-российской границы старосту села Гремяч Новгород-Северской территориальной общины Черниговской области. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Новгород-Северскому районному отделу полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее о похищении представителей местного самоуправления сообщал председатель Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.

По его информации, в селе Андреевка Михаило-Коцюбинской общины россияне задержали старосту, но 21 марта его отпустили. Также задержали местную депутатку, директора школы.

Жители села Новая Басань одноименной общины сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.