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Факты / Украина / Общество

Оккупанты похитили старосту села Гремяч на Черниговщине: открыто уголовное производство

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
військові рф

В Черниговской области российские оккупанты похитили старосту села Гремяч, которое расположено на украинско-российской границе. Полиция расследует обстоятельства преступления.

Согласно данным Черниговской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту насильственного исчезновения человека – ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса.

– 21 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации незаконно вывезли в сторону украинско-российской границы старосту села Гремяч Новгород-Северской территориальной общины Черниговской области. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Новгород-Северскому районному отделу полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее о похищении представителей местного самоуправления сообщал председатель Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.

По его информации, в селе Андреевка Михаило-Коцюбинской общины россияне задержали старосту, но 21 марта его отпустили. Также задержали местную депутатку, директора школы.

Жители села Новая Басань одноименной общины сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.

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