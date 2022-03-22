Каждый украинец теперь точно запомнит название одного из сел в Херсонской области — Чернобаевка. Рядом с ним расположен военный аэропорт, который войска оккупантов продолжают использовать как место сбора самолетов, несмотря на то, что украинские военные регулярно успешно уничтожают там вражескую технику. 21 марта ВСУ сделали это уже в седьмой раз.

Из-за абсурдности ситуации – командование РФ видит, что их силы регулярно разбивают в этом месте, но продолжает посылать туда людей – в сети начали высмеивать действия россиян. Украинцы уже создали огромное количество тематических мемов.

Мемы о Чернобаевке

Пошутил об этом и Алексей Арестович.

Несколько остроумных постов оставил Дмитрий Коваленко.

Кстати, ситуация с похищением цыганами российского танка также является популярной темой для высмеивания.

Как и “потенциал” сил так называемых Л/ДНР.

Подборку мемов о Чернобаевке собрал Сергей Руденко.

Вот еще несколько картинок по теме.

Птицеферма и маршрут построен: мемы о разгроме оккупантов в Чернобаевке радуют сеть / 4 фотографии

Война в Украине длится уже 27-е сутки. Украинские военные продолжают успешно уничтожать вражескую технику. В то же время оккупанты подло обстреливают мирные населенные пункты, убивают людей. Такие действия осуждает мировое сообщество.

Фото: Сухопутные войска ВС Украины