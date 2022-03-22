Страх эскалации не спасет: Ермак обратился к Chatham House из-за военной помощи

Глава Офиса президента Андрей Ермак в онлайн формате выступил в Chatham House.

Для тех, кто не знает Chatham House (Королевский институт международных отношений) – это британский аналитический центр в области международных отношений. Это неправительственная организация.

– Россия хочет уничтожить нашу страну – это их единственная цель. И это первая в истории историософская война. Силы вторжения не достигли поставленных целей быстро. Поэтому агрессор пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, уничтожить критическую гражданскую инфраструктуру и промышленный потенциал, заявил Ермак перед Chatham House.

Он подчеркнул, что в этой войне гибнут наши люди, а ВСУ мужественно отстаивают украинскую землю. Однако нам не выиграть войну без наступательного оружия.

— Мы должны учитывать, что война идет на нашей территории. Что гибнут наши люди. Что рушатся наши города. Наши вооруженные силы и граждане держатся со сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания. В нашем случае – сдерживание, а не агрессии, – заявил глава Офиса президента.

Кроме того, Ермак отметил, что без полноценного ленд-лиза мы можем только обороняться. Лэнд-лиз — программа, согласно которой США частично на безвозмездной основе, передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие.

— Но невозможно эффективно защищаться долго без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, сбивающей вражеские и баллистические ракеты на далеком расстоянии. Однако нам его не дают. Как ни дают истребителей. Нас не хотят видеть в НАТО. Этот страх эскалации понятен. Но он не спасет, – заявил Андрей Ермак.