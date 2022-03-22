Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина / Общество

Ситуация в Борисполе спокойная и контролируемая ВСУ — Кулеба

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Бориспіль

По состоянию на 21.00 ситуация в Борисполе спокойная и контролируемая Вооруженными силами Украины, боевых действий на территории района не происходит. Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

Он отметил, что жителей города призывают по возможности выехать из-за вероятных атак врага.

— Уверяю вас, что речь шла о возможных атаках врага, к которым мы, конечно, готовы. В настоящее время ситуация в городе и районе полностью стабильная, спокойная и контролируемая Вооруженными силами Украины. Никаких эвакуаций из города, района не организуется, тем более во время комендантского часа. В этом нет нужды, — добавил глава гумштаба.

Напомним, что ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей города выехать.

Он объяснил это тем, что чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. По его словам, это касается как жителей города, так и тех, кто приехал с оккупированных территорий или территорий боевых действий.

Читайте
Освобождение Макарова и фосфорные боеприпасы в Краматорске: что происходит на 27-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка