По состоянию на 21.00 ситуация в Борисполе спокойная и контролируемая Вооруженными силами Украины, боевых действий на территории района не происходит. Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

Он отметил, что жителей города призывают по возможности выехать из-за вероятных атак врага.

— Уверяю вас, что речь шла о возможных атаках врага, к которым мы, конечно, готовы. В настоящее время ситуация в городе и районе полностью стабильная, спокойная и контролируемая Вооруженными силами Украины. Никаких эвакуаций из города, района не организуется, тем более во время комендантского часа. В этом нет нужды, — добавил глава гумштаба.

Напомним, что ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей города выехать.

Он объяснил это тем, что чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. По его словам, это касается как жителей города, так и тех, кто приехал с оккупированных территорий или территорий боевых действий.