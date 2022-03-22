В Чернигове остаются около 130 тыс. человек, более половины жителей уехали — мэр города

В Чернигове сейчас остается ориентировочно 130 тыс. местных жителей. После начала войны в Украине из города выехало около 150-155 тыс. человек.

Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что в городе фиксируют проблемы с ремонтом объектов критической инфраструктуры.

– Точного подсчета не ведем, но по моим ощущениям в городе остается ориентировочно 130 тыс. людей. До войны было 285 тыс. человек, так что примерно 150-155 тыс. людей уехало. Сейчас в городе остается очень мало тех, кто реально может ремонтировать объекты критической инфраструктуры, с этим есть проблемы. Среди оставшихся людей значительная часть тех, кто просто сам не в состоянии справиться, — рассказал мэр Чернигова.

По данным Черниговской ОГА (ОВА), из города эвакуировали десятки детей-сирот, лишенных родительской опеки, и другие уязвимые категории уехали из области и сейчас находятся в безопасности.

Учеников интернатных учреждений вывезли во Львовскую и Ивано-Франковскую области, где о них будут заботиться социальные работники и представители благотворительных фондов.

Воспитанников еще одного реабилитационного учреждения смогли доставить в другую более безопасную локацию на территории Черниговской области.

Пациентов областной детской больницы эвакуировали в Киев. Централизованная полномасштабная эвакуация до сих пор остается опасной из-за большого риска обстрелов, отметили в Черниговской ОГА (ОВА).