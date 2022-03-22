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Факты / Украина / Общество

В Херсоне и области снова работает интернет — Госспецсвязи

Юля Захарченко редактор ленты
В Херсоне и области снова работает интернет — Госспецсвязи

В Херсоне и области местные жители могут пользоваться интернетом без помех. Укртелеком восстановил возможность предоставления услуг в регионе.

По данным Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, в нескольких регионах снова работают районные узлы связи.

— Укртелеком с утра возобновил предоставление услуг в Запорожской области: сейчас там работает уже 70% районных узлов связи. Вечером специалисты компании возобновили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас в области работает 65% районных узлов, остальные пока недоступны из-за локальных повреждений сети.

Специалисты-телекомовцы продолжают восстановление интернета в Донецкой области, где 20 марта не удалось закончить ремонтные работы.

Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги электронных коммуникаций предоставляют во всех регионах, кроме Черниговской и Луганской областей.

Мобильные операторы работают над возобновлением предоставления услуг в ряде регионов, например, в освобожденных районах под Киевом и населенных пунктах, где происходили активные бои.

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Фото: Pixabay

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