В Украине создали портал єДопомога, с помощью которого можно оказать или получить помощь.

Проект объединяет возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров.

Чтобы присоединиться к нему, нужно заполнить форму. Они отличаются для тех, кто оказывает и получает помощь.

Бланки:

для граждан, нуждающихся в помощи

для волонтеров или граждан, желающих помочь

Заявки быстро обрабатываются, чтобы помощь получили именно те, кто в ней нуждается.

Сейчас в Украине из-за военных действий граждане остались без домов, базовых вещей, необходимых для выживания. Поэтому они нуждаются в помощи — лекарствах, продуктах питания и вещах.

Граждан призывают не оставаться безучастными и откликаться на горе других людей. Чтобы помочь другим, нужно обратиться в ближайшую волонтерскую организацию.

Также можно самостоятельно посетить пункты приема беженцев.