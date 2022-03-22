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Факты / Украина / Общество

В Украине создали портал для поддержки граждан во время войны

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
В Украине создали портал для поддержки граждан во время войны

В Украине создали портал єДопомога, с помощью которого можно оказать или получить помощь.

Проект объединяет возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров.

Чтобы присоединиться к нему, нужно заполнить форму. Они отличаются для тех, кто оказывает и получает помощь.

Бланки:

Заявки быстро обрабатываются, чтобы помощь получили именно те, кто в ней нуждается.

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Сейчас в Украине из-за военных действий граждане остались без домов, базовых вещей, необходимых для выживания. Поэтому они нуждаются в помощи — лекарствах, продуктах питания и вещах.

Граждан призывают не оставаться безучастными и откликаться на горе других людей. Чтобы помочь другим, нужно обратиться в ближайшую волонтерскую организацию.

Также можно самостоятельно посетить пункты приема беженцев.

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Фото: Pexels

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