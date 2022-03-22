В Украине создали портал єДопомога, с помощью которого можно оказать или получить помощь.
Проект объединяет возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров.
Чтобы присоединиться к нему, нужно заполнить форму. Они отличаются для тех, кто оказывает и получает помощь.
Бланки:
- для граждан, нуждающихся в помощи;
- для волонтеров или граждан, желающих помочь другим.
Заявки быстро обрабатываются, чтобы помощь получили именно те, кто в ней нуждается.
Сейчас в Украине из-за военных действий граждане остались без домов, базовых вещей, необходимых для выживания. Поэтому они нуждаются в помощи — лекарствах, продуктах питания и вещах.
Граждан призывают не оставаться безучастными и откликаться на горе других людей. Чтобы помочь другим, нужно обратиться в ближайшую волонтерскую организацию.
Также можно самостоятельно посетить пункты приема беженцев.