Хватило одного выстрела: в Запорожской области уничтожили российский танк и его экипаж

В Запорожской области воины украинской бригады подбили современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир.

По данным Министерства Украины, для поражения вражеской машины хватило одного выстрела из противотанкового ракетного комплекса. Экипаж танка тоже уничтожен.

– Воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир. “Вове” изрядно наваляли и он немного повесил “нос”. Бьем врага! Вместе победим, — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Характеристики боевого танка

В Минобороны Украины отметили, какие характеристики имеет боевой танк.

Т-90 оснащен 125 мм гладкоствольным орудием и комплексом Айнет, что позволяет вести огонь снарядами с дистанционным подрывом, лазерным прицелом-дальномером и тепловизионными камерами.

Танк экспортируют во многие страны, а его стоимость составляет около $4 млн.

Прикрепленные две металлические бочки с дополнительным топливом свидетельствуют, что танкисты не надеялись на своевременную доставку дизеля автозаправщиками и самостоятельно пытались проехать на территории Украины.