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Факты / Украина / Общество

Как загрязненную воду превратить в питьевую – 4 шага

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Питна вода

Из-за войны в Украине может возникнуть ситуация, когда отсутствует доступ к чистой питьевой воде. Однако для здоровья и нормального самочувствия крайне важно соблюдать нормальный питьевой режим.

Украинцам рассказали, как загрязненную воду превратить в питьевую.

Инструкция

  1. Процедить воду через чистую ткань.
  2. Дать возможность воде отстояться в чистой и закрытой емкости в течение 24-48 часов, после чего образуется осадок.
  3. Отфильтровать воду. Если фильтра нет, его можно сделать самостоятельно с помощью гравия, песка или активированного угля.
  4. Продезинфицировать воду, для этого ее надо прокипятить.

Эти действия помогут очистить воду от всех загрязнителей, кроме химических.

После этого жидкость можно употреблять.

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Без предварительной очистки воду из неизвестных источников пить небезопасно. Это может угрожать серьезными проблемами со здоровьем.

Чтобы избежать дефицита питьевой воды, нужно по возможности делать запасы заранее хотя бы на неделю или две. Это одна из базовых рекомендаций выживания во время войны.

Источник: UNICEF Ukraine

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Фото: Pixabay

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