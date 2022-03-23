Логистика, гуманитарка и войска: какую информацию нельзя озвучивать в эфире

Излишнее распространение информации о гуманитарной логистике может стоить кому-то жизни. Поэтому людям, которым дают слово в телемарафоне, стоит тщательнее фильтровать информацию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, он говорил о том, что запрещено выдавать в эфир информацию о логистических центрах страны, гумконвоях, центрах снабжения и распределения продуктов, одежды и лекарств.

Ведь уже давно понятно, что РФ не воюет против ЗСУ, они воюют против мирных людей.

Какую информацию запрещено выдавать:

о неформальных коридорах, по которым люди выезжают из мест, захваченных российскими военными;

о группах и колоннах наших военных;

о логистических коридорах, по которым идет доставка из тыла к нашим военным;

о логистических центрах, которые работают на западе или где-либо еще, откуда идут гуманитарные грузы для всей страны.

— Все это не нужно озвучивать в эфире. Не нужно проявлять свою осведомленность, собирать какие-то шэры, лайки и так далее. Это очень и очень опасно. 28 дней. Уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистическими и мобилизационными системами Украины, — отметил Михаил Подоляк.