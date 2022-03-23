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Факты / Украина / Общество

Логистика, гуманитарка и войска: какую информацию нельзя озвучивать в эфире

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Логистика, гуманитарка и войска: какую информацию нельзя озвучивать в эфире

Излишнее распространение информации о гуманитарной логистике может стоить кому-то жизни. Поэтому людям, которым дают слово в телемарафоне, стоит тщательнее фильтровать информацию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, он говорил о том, что запрещено выдавать в эфир информацию о логистических центрах страны, гумконвоях, центрах снабжения и распределения продуктов, одежды и лекарств.

Ведь уже давно понятно, что РФ не воюет против ЗСУ, они воюют против мирных людей.

Какую информацию запрещено выдавать:

  • о неформальных коридорах, по которым люди выезжают из мест, захваченных российскими военными;
  • о группах и колоннах наших военных;
  • о логистических коридорах, по которым идет доставка из тыла к нашим военным;
  • о логистических центрах, которые работают на западе или где-либо еще, откуда идут гуманитарные грузы для всей страны.

— Все это не нужно озвучивать в эфире. Не нужно проявлять свою осведомленность, собирать какие-то шэры, лайки и так далее. Это очень и очень опасно. 28 дней. Уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистическими и мобилизационными системами Украины, — отметил Михаил Подоляк.

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Фото: Офис президента

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