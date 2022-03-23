Самым уязвимым категориям переселенцев на Закарпатье выплатят по 2 200 грн — ОВА

Отдельные категории переселенцев на Закарпатье получат выплаты размером по 2 200 грн. Об этом сообщает в Telegram глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Выплаты, по словам Микиты, будут осуществляться в рамках пилотного проекта ОВА и подразделений по миграции ООН.

Международная организация по миграции, Агентство ООН по миграции, Представительство в Украине (МОМ), как пояснил Микита, будут таргетировать семьи на основе критериев уязвимости:

беременные женщины;

одинокие женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей;

семьи с двумя и более детьми;

домохозяйства с лицами с инвалидностью;

пожилые люди старше 65 лет.

Все переселенцы на Закарпатье, принадлежащие к любой из указанных категорий, получат по 2 200 грн через Укрпочту и других официально зарегистрированных поставщиков финансовых услуг в Украине.