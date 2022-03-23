Новая почта внесла изменения в график работы на 23 марта 2022 года.

С 13 марта отделения Новой почты работают и во воскресеньям.

В Николаеве работают два отделения №2 и №3 исключительно на выдачу гуманитарных грузов

График роботы по будням:

Львов — з 9:00 до 19:00

Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9:00 до 18:00 (исключение – отделение № 1, 2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города – с 9:00 до 17:00

Как работает Новая почта в субботу:

Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9:00 до 18:00 (исключение – отделение №1, 2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города – с 9:00 до 17:00

Воскресенье — график работы:

Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 10:00 до 18:00 (исключение – отделения №1, 2, 34 в Одессе работают с 10:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Харьков и другие города – с 10:00 до 17:00

Какие отделения работают на 23 марта 2022 года

Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

С 21 марта Новая почта возобновила тарификации услуг хранения и переадресации. Посылки хранятся бесплатно только в временно не работающих отделениях. Также бесплатно можно переадресовать отправку, оформленную до 24 февраля.

Какие услуги предоставляет Новая почта:

Получение и отправка посылки

Международные отправления

Пополнение мобильного

Денежные переводы

Снятие наличных с банковской карты

Кроме того, на отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям Фонд Сергія Притули и Повернись живим.