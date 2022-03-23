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Факты / Украина / Общество

Оккупанты уничтожают сельскохозяйственную технику, чтобы сорвать посевную — Генштаб

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
техніка РФ

По состоянию на 18.00, 23 марта, группировка сил обороны продолжает оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российские оккупанты, в нарушение норм международного гуманитарного права, не прекращают огонем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, а хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

Сорвав все сроки наступательной операции, враг продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса.

На Волыни, Полесье, Северском и Таврическом направлении действия противника перемен не претерпели.

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя “гуманитарную миссию” Российской Федерации, организовывали показательную раздачу так называемой “гумпомощи” местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев.

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