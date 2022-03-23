Отец Патрик Дебуа и Мемориал Холокоста Бабий Яр расследуют военные преступления в Украине

Под руководством отца Патрика Дебуа Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр и организация Яхад-Ин Унум начали расследование военных преступлений Российской Федерации, совершенных в Украине.

Эта инициатива была начата с целью выявления и фиксации ужасающих массовых преступлений, совершаемых изо дня в день против мирного украинского населения в Мариуполе, Харькове, Николаеве и по всей территории Украины.

— Почти 20 лет назад моя организация Яхад-Ин Унум и я начали расследовать преступления Холокоста от пуль, совершенные в Украине, а затем в других странах, в каждом селе, оккупированном нацистскими подразделениями. Мы разработали специальную методологию и опросили более 8 тыс. свидетелей Холокоста от пуль. Я никогда не думал, что в 2022 году мне снова придется расследовать военные преступления на этих самых многострадальных землях, – подчеркнул глава Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, президент и основатель Яхад-ин Унум отец Патрик Дебуа.

Мемориал Холокоста Бабий Яр и Яхад-Ин Унум приняли решение собрать максимум снятых на видео свидетельств о жертвах преступлений России.

Ведь женщины, пожилые люди, дети погибают от пуль или ракетных ударов, никак не связанных с военными объектами. Невинные граждане, пытавшиеся покинуть города, погибают от пуль в своих автомобилях или на улице.

Эти показания будут представлены Международному уголовному суду, а также руководству таких стран, как Германия, которые уже начали расследование.

— Все знают, что очевидец – ключ к справедливости в противостоянии отрицаниям со стороны Путина и его помощников. Голоса свидетелей следует сохранить, чтобы противостоять преступлениям, совершенным россиянами, – подчеркнул отец Патрик Дебуа.

Патрик Дебуа хорошо известен своими расследованиями массовых расстрелов в Украине и других странах Восточной Европы, оккупированных нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Он является автором терминаХолокост от пуль» и в своей первой книге под одноименным названием, изданной в 2008 году, цитирует показания сотен очевидцев преступлений нацистов против евреев, совершенных на оккупированных территориях СССР. В частности, убийства 1,5 млн евреев в Украине.

В книге описано, что эти массовые преступления совершались по конкретному шаблону или сценарию, включающему распорядок, который повторялся во многих местах. Далеко не секрет, что убийства совершались среди бела дня с множеством свидетелей.

Организация Яхад-Ин Унум была создана в 2004 году отцом Патриком Дебуа, чтобы подробнее задокументировать Холокост от пуль, геноцид ромов и другие массовые преступления в разных регионах Восточной Европы.

Впоследствии Яхад-Ин Унум начала расследование геноцида и других массовых преступлений в Гватемале, Ираке и Сирии. Благодаря своей исследовательской работе и на основе уникальной методологии организация собрала около 7,5 тыс. свидетельств очевидцев и выживших во время массовых расстрелов в Восточной Европе.

Яхад-Ин Унум уже провела 195 исследовательских поездок в 11 восточноевропейских странах и обнаружила более 3 тыс. мест убийства.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 тыс. до 100 тыс. человек, убив почти все еврейское население города.