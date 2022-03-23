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Факты / Украина / Общество

В Луганской области уничтожили боекомплект российских войск со снарядами

Юля Захарченко редактор ленты
Вогонь, огонь, пожар, пожежа

В Луганской области украинские защитники уничтожили боевой комплект российских войск, в котором находились боеприпасы к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды и другое вооружение.

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнародовала видеозапись, на которой можно заметить вражескую технику в пламени.

— Это видео словно колыбельная для тех, кому сейчас не спится, и как успокаивающее для всех, у кого какие-то волнения и невзгоды. На нем не просто красиво горит огонь. На нем невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области, — отметили в бригаде.

В боевом комплекте находились боеприпасы к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды и много другого вооружения. Боекомплект горел не менее двух часов, что свидетельствует о большом количестве уничтоженного оружия.

— Хорошей вам ночи, а мы продолжаем сокращать поголовье ордынцев и количество их боевого комплекта, — отметила 24 ОМБр имени короля Даниила.

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Фото: Pexels

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