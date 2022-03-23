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Факты / Украина / Общество

В небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету — Генштаб ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
Ракета

Украинские защитники дают достойный отпор российско-оккупационным войскам, которые бомбят города и убивают мирных жителей.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету Точка-У.

В Донецкой и Луганской областях успешно отбили семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь вражеских танков, две боевые машины пехоты, шесть артиллерийских систем, два беспилотных летательных аппарата, семь автомобилей.

Общие потери захватчиков составляют около 100 военнослужащих, сообщили в Генштабе ВСУ.

Наши воины захватили несколько вражеских БМП-3, предназначенных для транспортировки личного состава в передний край, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

В Генштабе ВСУ считают, что существует возможность привлечения Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне Российской Федерации.

По имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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