В Запорожской области наемники России скрыто готовятся к псевдовыборам

В Запорожской области российские наемники осуществляют скрытую подготовку для проведения псевдовыборов пророссийской администрации районов и городов.

Об этом заявил спикер Запорожской ОГА (ОВА) и полковник Вооруженных сил Украины Иван Арефьев. По его словам, в Запорожье подразделения территориальной обороны и другие силовые структуры продолжают подготовку по защите от врага.

Местные жители и силы терробороны обустраивают месторасположение, готовят оружие и определяют основные задачи совместных действий с регулярными подразделениями Сил обороны.

Также представитель Запорожской ОГА (ОВА) отметил, что в Приморске уже во второй раз состоялся митинг против оккупационного режима под названием: Приморск – это Украина.

В Запорожской ОГА (ОВА) напомнили о символах, которые используют российские войска на своей технике. Среди них: