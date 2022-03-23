Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина / Общество

В Запорожской области наемники России скрыто готовятся к псевдовыборам

Юля Захарченко редактор ленты
Місцеві вибори 2020

В Запорожской области российские наемники осуществляют скрытую подготовку для проведения псевдовыборов пророссийской администрации районов и городов.

Об этом заявил спикер Запорожской ОГА (ОВА) и полковник Вооруженных сил Украины Иван Арефьев. По его словам, в Запорожье подразделения территориальной обороны и другие силовые структуры продолжают подготовку по защите от врага.

Местные жители и силы терробороны обустраивают месторасположение, готовят оружие и определяют основные задачи совместных действий с регулярными подразделениями Сил обороны.

Также представитель Запорожской ОГА (ОВА) отметил, что в Приморске уже во второй раз состоялся митинг против оккупационного режима под названием: Приморск – это Украина.

В Запорожской ОГА (ОВА) напомнили о символах, которые используют российские войска на своей технике. Среди них:

  • Z – признак соединений Восточного военного округа;
  • V – морская пехота;
  • Z в квадрате – Южный военный округ;
  • А – силы специального назначения;
  • О – техника зашла с территории Беларуси;
  • Х – чеченцы.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка