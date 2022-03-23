В Запорожской области наемники России скрыто готовятся к псевдовыборам

В Запорожской области российские наемники осуществляют скрытую подготовку для проведения псевдовыборов пророссийской администрации районов и городов.
Об этом заявил спикер Запорожской ОГА (ОВА) и полковник Вооруженных сил Украины Иван Арефьев. По его словам, в Запорожье подразделения территориальной обороны и другие силовые структуры продолжают подготовку по защите от врага.
Местные жители и силы терробороны обустраивают месторасположение, готовят оружие и определяют основные задачи совместных действий с регулярными подразделениями Сил обороны.
Также представитель Запорожской ОГА (ОВА) отметил, что в Приморске уже во второй раз состоялся митинг против оккупационного режима под названием: Приморск – это Украина.
В Запорожской ОГА (ОВА) напомнили о символах, которые используют российские войска на своей технике. Среди них:
- Z – признак соединений Восточного военного округа;
- V – морская пехота;
- Z в квадрате – Южный военный округ;
- А – силы специального назначения;
- О – техника зашла с территории Беларуси;
- Х – чеченцы.