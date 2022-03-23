Российские пропагандисты продолжают распространять фейки о разработке Украиной химического и биологического оружия.

— На этот раз руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что мы не только разрабатывали это оружие, а оно оказало еще и специальное влияние на репродуктивную систему женщин и разрушение иммунитета определенной нации. Об этом Рогозин рассказал в интервью российским пропагандистам. Это уже выглядит неудачной шуткой, которую повторяют каждый день, — сказал Сергей Лещенко.

Советник Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что никакого химического или биологического оружия Украина не разрабатывала и не разрабатывает.

Также россияне продолжают продуцировать “вбросы” о том, что Украина бомбит мирное население, ссылаясь на обычных жителей Мариуполя.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявляет, что Россия якобы не приносит никакого вреда мирному населению Украины.

– Весь мир видит, как Россия наносит удары, разрушает школы, театры, жилые дома, торговые центры, железнодорожные вокзалы и обычную гражданскую инфраструктуру. Еще один ключевой фейк последних дней – избегание правды о количестве жертв среди российской армии, – добавил Лещенко.

Кроме того, российские пропагандистские источники сообщают, что Украина якобы использует специальные отряды сатанистов для того, чтобы воевать с Россией.

– Раньше они говорили о боевых наркотиках, которые производились в Мариуполе для того, чтобы поддерживать боевой дух армии. Еще один фейк касается вроде бы активного употребления наркотиков украинскими бойцами. Эти все “вбросы” имеют одно объяснение — россияне пытаются найти для своей внутренней аудитории хоть какие-то аргументы, почему они за почти месяц войны получили столь жалкие результаты, — подытожил Сергей Лещенко.