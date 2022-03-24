Бадрак: Все зверства, которые происходят в Украине – это часть доктрины Путина

Месяц войны показал, что украинская армия очень хорошо управляемая в отличие от российской.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам Бадрака, большое количество погибших среди командующих российской армии и неуклюжие попытки РФ захватить Украину, делают невозможным факт окружения украинских военных врагом.

Эксперт также отметил, что у Путина не было понимания с кем его армия будет воевать. Об этом свидетельствуют уже подготовленные медали за взятие Киева для российских военных.

— Я не исключаю, что Путина просто подставили. Его тупиковая политика в течение столь длительного времени, надоела многим. Я убежден, что и Патрушев, и Иванов уже давно не видят в Путине лидера, — отметил Бадрак.

Валентин Бадрак также сообщил, что ходят сплетни об отстреле Лукашенко. И по мнению эксперта, эти разговоры достаточно серьезны. Силовой блок и белорусские военные не на стороне Лукашенко и не хотят втягиваться в войну против Украины.

— Мы знаем историю всех диктаторов, их проблемы начинаются именно тогда, когда силовой блок перестает их поддерживать, — говорит Бадрак.

Эксперт отметил, что белорусская армия не имеет никакого военного опыта и их 15 тыс. военных просто погибнут или попадут в плен.

Фактически, Беларусь уже участвует в войне, ведь четверть ракет выпущенных в сторону Украины, прилетели именно с их территории. Но наземной операции со стороны Беларуси не было.

— Сегодня генсек НАТО четко перед Саммитом заявил и предупредил Беларусь, чтобы они не проводили наземной военной операции, потому что это им будет стоить дорого, — подчеркнул эксперт.

Сейчас достаточно напряженная политическая ситуация как в Беларуси, так и в России. По предсказаниям эксперта, в течение двух-трех недель вся ситуация с войной будет четко решена.

— Путин начал очень страшную доктрину по отношению к украинцам. Он начал работать на уничтожение и на вытеснение украинцев с родной земли. Его очень радует, что уже 10 млн покинули свои дома, а около 3 млн людей уехали вообще. Это то, чего хочет Путин, — отметил эксперт.

Бадрак добавил, что все зверства, которые происходят сейчас на нашей земле — это часть доктрины Путина. Он хочет уничтожить украинцев и считает это денацификацией.

Эксперт также отметил, что российские военные могут начать нападение на Одессу, но это маловероятно. Поскольку город очень хорошо оборудован военной техникой. По мнению Бадрака, Одесса хорошо защищена, поэтому атаковать ее с моря будет проблематично.

— Конечно, враг может обстреливать Одессу, разрушать здания и все такое, но Россия уже имеет значительный дефицит ракет Калибр и ракет воздушного базирования, — сказал эксперт.

Фото: Валентин Бадрак