Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Общество

“Буду взламывать дома”: оккупанты хотят нажиться на военных действиях под Киевом

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
“Буду взламывать дома”: оккупанты хотят нажиться на военных действиях под Киевом

Россияне хотят нажиться на военных действиях возле Киева и обеспечить себе безбедную жизнь.

Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры оккупантов, которые находятся в Киевской области.

Они считают, что им “улыбнулась судьба”, потому что вблизи столицы больше “возможностей” для мародерства.

В частности, один из них просил узнать стоимость видеокарты и других деталей к компьютеру, который он украл. После этого он сделал вывод: “В принципе, эта командировка меня окупила”.

Он и дальше планирует заниматься мародерством: “Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток здесь дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома”.

Читайте
Голодные мародеры: в Ахтырке украинцы задержали 10 российских военных

В то же время жена во время телефонного разговора предостерегла его от таких разговоров. На что он ответил, что это не страшно, поскольку россияне из минометов расстреливают дома мирных украинцев.

С 24 февраля в Украине продолжается война. Россияне убивают мирных граждан, грабят их дома, насилуют женщин. Такие действия осуждает мировое сообщество.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка