Россияне хотят нажиться на военных действиях возле Киева и обеспечить себе безбедную жизнь.

Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры оккупантов, которые находятся в Киевской области.

Они считают, что им “улыбнулась судьба”, потому что вблизи столицы больше “возможностей” для мародерства.

В частности, один из них просил узнать стоимость видеокарты и других деталей к компьютеру, который он украл. После этого он сделал вывод: “В принципе, эта командировка меня окупила”.

Он и дальше планирует заниматься мародерством: “Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток здесь дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома”.

В то же время жена во время телефонного разговора предостерегла его от таких разговоров. На что он ответил, что это не страшно, поскольку россияне из минометов расстреливают дома мирных украинцев.

С 24 февраля в Украине продолжается война. Россияне убивают мирных граждан, грабят их дома, насилуют женщин. Такие действия осуждает мировое сообщество.