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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 25 марта 2022

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 25 марта 2022 года. График будет действителен до 27 марта 2022 года, когда Украина должна перейти на летний час.

За всеми в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

  • 3:46 — №114/113 Лиман – Львов
  • 3:46 — №142/141 Лиман – Львов
  • 5:40 — №114/113 Львов – Лиман
  • 12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород
  • 15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
  • 15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
  • 19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр
  • 20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
  • 20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
  • 21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
  • 21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная
  • 22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

График дополнительных поездов на 25 марта 2022

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 25 марта 2022: направления и расписание рейсов

Фото: Укрзализныця

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