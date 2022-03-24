Очередным фейком россиян в нашу сторону стало то, что Украина вроде бы собиралась напасть на Крым. Причем эти вбросы производятся через многотысячные и миллионные паблики на территории России.

Советник Офиса президента Сергей Лещенко в частности отметил, что в таких пабликах распространялась информация о вроде бы найденных в Херсонской области воинских наградах, на которых написано: За взятие Крыма.

— Если бы Украина что-то планировала, то точно не назвала бы это “взятием”, а написала бы За освобождение Крыма. Второе, если бы такие награды Украина готовила, они точно не были бы подписаны В.А.Зеленский. Потому что на украинском языке Олександрович, а не Александрович, — отметил Лещенко.

Еще одним фактом, развенчивающим этот фейк, является сама надпись – За взятие КрымА. В то время как во всех украинских официальных документах пишется АР Крым.

Также россияне продолжают вымучивать фейк о вымышленных биолабораториях в Украине и изготовлении биологического оружия.

В новой версии Кремля — ​​все эти “биолаборатории” финансировал сын действующего президента США Джо Байдена — Хантер Байден. Хотя в предыдущих версиях придуманные россиянами лаборатории финансировал Пентагон.