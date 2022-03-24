Ситуация в Мариуполе с каждым днем становится все хуже и хуже. Заместитель городского головы Сергей Орлов уверен, что происходит самый настоящий геноцид, ведь каждый день умирает около 100 жителей города.

По его словам, на этот момент в Мариуполе остается до 200 тыс. людей.

— Гуманитарная ситуация ужасная. Наверное, не то слово, но лучше я не могу подобрать. Более 20 дней город полностью без коммунальных услуг: света, электроэнергии, отопления, вывоза мусора. Даже услугу погребения, к сожалению, мы не можем обеспечивать. Это не только гуманитарный кризис, а мы видим все признаки геноцида, который только может быть, — отметил Орлов.

Однако он не смог назвать точное количество погибших, так как их сейчас просто не возможно посчитать. Он добавил, что под завалами домов могут все еще оставаться тела людей.

— Мы ориентируемся на последние цифры, которые получали от полиции, когда еще можно было это сосчитать. У нас есть 2 358 погибших местных жителей. Но эта цифра была актуальна где-то семь-восемь дней назад. Мы понимаем, что ежедневно погибает от 100 до 120 гражданских лиц, — отметил Сергей Орлов.

Он рассказал, что из-за тотального отсутствия связи, люди пребывают в информационном вакууме.

— Если у тебя есть возможность с кем-то пообщаться, то их вопрос Чей Киев?. Даже такие вопросы, — заявил заместитель городского головы Мариуполя.

Он еще прокомментировал информацию о том, что людей насильно вывозят в Россию.

— Люди напуганы, под бомбежками, обстрелами. Нередкие случаи, когда в подвале открывается дверь, заходят солдаты, говорят: Эвакуация, быстро!. Конечно, люди выходят и понимают, что сегодня они в Новоазовске или Донецке, а завтра могут быть во Владимире или Томске. Такие случаи не единичны. Мне тяжело оценить количество. Думаю, от трех до шести тысяч таким образом были эвакуированы либо из-за отсутствия выбора, либо под тяжестью обстоятельств — по разным соображениям, но это точно не добровольно, — поделился Орлов.

По его словам, до 90% инфраструктуры Мариуполя получила повреждения. Из них 30% — не подлежит восстановлению.

— Город просто погибнет, если он не будет украинским. Все понимают, что будущее у города есть только у украинского Мариуполя, — подытожил Сергей Орлов.