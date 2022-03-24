Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что уже длится месяц героического сопротивления нашего народа безжалостному вторжению Российской Федерации.

– Мы выдержали в шесть раз дольше, чем планировал враг. Чем российское командование докладывало российскому президенту. Они были уверены, что Украина – это не государство. Они были уверены, что мы не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их самоубийство. А мы только защищаем свою жизнь. Свою свободу. Наше собственное государство. Наших детей. А значит – наше будущее. Это война за независимость. И мы обязаны победить, – сказал Зеленский.

Сегодня, 24 марта, в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита, на которых Зеленских ждет серьезных шагов от стран НАТО, ЕС и Большой семерки.