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Факты / Украина / Общество

Мы все должны остановить Россию: Зеленский обратился к украинцам и народам мира

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что уже длится месяц героического сопротивления нашего народа безжалостному вторжению Российской Федерации.

– Мы выдержали в шесть раз дольше, чем планировал враг. Чем российское командование докладывало российскому президенту. Они были уверены, что Украина – это не государство. Они были уверены, что мы не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их самоубийство. А мы только защищаем свою жизнь. Свою свободу. Наше собственное государство. Наших детей. А значит – наше будущее. Это война за независимость. И мы обязаны победить, – сказал Зеленский.

Сегодня, 24 марта, в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита, на которых Зеленских ждет серьезных шагов от стран НАТО, ЕС и Большой семерки.

– Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины, в поддержку свободы. Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц! Так долго! Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на земле. Поэтому я прошу вас выступить против войны! – добавил президент.

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Фото: Офис президента

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