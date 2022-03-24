Украинские военные успешно сопротивляются российским оккупантам в Николаевской области. Они отбросили врага аж до границы Херсонской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
– Мы ведем бои на границе Николаевской и Херсонской областей. Трудно, но успешно. Спасибо, военные, – отметил Виталий Ким.
По его словам, в ночь на 24 марта украинские бойцы сбили одну крылатую ракету и один самолет. Они, вероятно, летели в Кривой Рог.
Уже месяц в Украине идет война. Российские оккупанты напали с разных направлений, в том числе и с юга. Под обстрелами оказались населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.
Украинские военные пытаются сдержать неприятеля на этом направлении. Об успехах операции регулярно отчитываются местные власти.
Кроме южных регионов, враг атаковал с севера и востока. Наибольшие убытки понесли Харьковская, Сумская, Черниговская и Киевская области.
Источник: Виталий Ким
Фото: Виталий Ким