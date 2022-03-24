Украинские военные успешно сопротивляются российским оккупантам в Николаевской области. Они отбросили врага аж до границы Херсонской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Мы ведем бои на границе Николаевской и Херсонской областей. Трудно, но успешно. Спасибо, военные, – отметил Виталий Ким.

По его словам, в ночь на 24 марта украинские бойцы сбили одну крылатую ракету и один самолет. Они, вероятно, летели в Кривой Рог.

Уже месяц в Украине идет война. Российские оккупанты напали с разных направлений, в том числе и с юга. Под обстрелами оказались населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.

Украинские военные пытаются сдержать неприятеля на этом направлении. Об успехах операции регулярно отчитываются местные власти.

Кроме южных регионов, враг атаковал с севера и востока. Наибольшие убытки понесли Харьковская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Источник: Виталий Ким

Фото: Виталий Ким