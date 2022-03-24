Каждый день по всей территории Украины раздаются воздушные тревоги. Это означает, что в направлении определенного региона были запущены ракеты и есть опасность ракетного удара.

Уже месяц именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

Карта воздушных тревог в Украине

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная.

Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.

Как звучит сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога, которую мы уже месяц слышим ежедневно – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.

По состоянию на 24 марта 20.55 воздушные тревоги раздаются в Киеве, Киевской, Житомирской, Донецкой и Луганской областях.