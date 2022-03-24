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Факты / Украина / Общество

Назначение пенсий в случае потери кормильца — Рада внесла важные коррективы

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Назначение пенсий в случае потери кормильца — Рада внесла важные коррективы

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №6417, который призван урегулировать все вопросы по пенсиям членов семей бывших военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших при участии в АТО/ООС.

По закону, пенсия по возрасту назначается после 60, 63 и 65 лет при наличии страхового стажа.

— Члены семей погибших участников АТО/ООС, в частности родители и супруга, достигшие возраста 60, 63 или 65 лет, могут не иметь права на назначение пенсии в случае потери кормильца, если у них нет необходимого страхового стажа, — отметили в пресс-службе Верховной Рады. Советы.

Там добавили, что таким образом эти люди лишены как права на назначение пенсии по возрасту, так и права на пенсию при потере кормильца.

Более того, из-за гибели сына или дочери, мужа или жены при участии в АТО / ООС такие члены семьи, когда станут нетрудоспособными, не смогут получать помощь от детей, мужа или жены.

Изменения коснулись размеров пенсии в случае потери кормильца, назначаемой родителям, жене или мужу, нетрудоспособному члену семьи:

  • если пенсия назначается родителям (одному из родителей), жене (мужу) или право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи погибшего кормильца, – в размере 70% заработной платы погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.
  • если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены или мужа) – в размере 50% зарплаты погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Пенсия при потере кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, в том числе родителям (родителю), жене или мужу.

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