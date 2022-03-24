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Факты / Украина / Общество

Россияне изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники по истории — ГУР

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
рашисти спалюють українську літературу

Российские войска изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что рашисты начали изымать из библиотек украинскую историческую и художественную литературу, не совпадающую с постулатами кремлевской пропаганды в Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областях. Для этого привлечены российские подразделения “военной полиции”, которые, кроме репрессивных, выполняют так называемые идеологические функции.

— Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинской освободительной борьбы. К “экстремистской” литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература, — отмечают в ГУР.

У захватчиков имеется целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Иван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, Вячеслав Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи извлечения книги Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани.

В ГУР сообщают, что найденные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.

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Изъятие и уничтожение “неудобной” литературы напоминает тех самых нацистов Третьего рейха.

Наиболее известный случай сожжения нацистами “неправильных” книг произошел 10 мая 1933 года на площади Оперы в Берлине, когда студенты-нацисты сожгли около 20 тыс. книг “неарийского духа”.

Такие же акции прошли в 20 крупнейших городах Германии. Это стало началом эпохи государственной цензуры и контроля за культурой.

Источник: Главное управлении разведки МО Украины

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Фото: Depositphotos

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