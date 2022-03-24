RT на выход: британский регулятор отозвал лицензию на вещание телеканала РФ

Британский медиа-регулятор Ofcom отзывает лицензию российского пропагандистского телеканала RT. Именно лицензия позволяет вещать в определенной стране.

Об этом говорится в письме Ofcom в Нацсовет по теле и радиовещанию.

— В нем его глава Мэгги Карвер сообщила об отзыве лицензии RT и подчеркивает, что главным требованием к материалам, освещающим события в Украине, является обеспечение должной беспристрастности, — отметили в Нацсовете.

Британский регулятор предоставляет особый приоритет жалобам о сюжетах войны в Украине.

Также в письме содержится предложение украинским вещателям дополнить разнообразие британского инфопространства. Это возможно благодаря тому, что Украина и Великобритания являются сторонами Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

— Украина может использовать для вещания регулируемые платформы в Великобритании. Вещатели могут связаться с операторами платформ в Великобритании (например Sky, Virgin, Freesat и Freeview), — добавили в Нацсовете.

Источник: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания