В случае чрезвычайных ситуаций главным сигналом оповещения об их возникновении является “Внимание всем!”. Речь идет о тревожных сиренах, которые должны предупредить граждан об опасности. Именно такие сигналы воздушной тревоги разбудили сотни тысяч украинцев на рассвете 24 февраля.
Как звучит сигнал Воздушная тревога и каким является алгоритм действий в случае его включения – далее в материале.
Онлайн-карта воздушных тревог в Украине
Воздушная тревога: как звучит сигнал и что означает
Воздушная тревога, которую мы слышим уже в течение двух недель – это сигнал “Внимание всем!”, который сообщает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).
Есть разные виды чрезвычайных ситуаций: аварии на радиационно опасных или химически опасных объектах; стихийные и погодные явления (землетрясение, наводнение и т.п.); угроза химического или радиоактивного заражения; воздушная опасность и т.д.
Задачами этого сигнала являются: привлечение внимания населения; предупреждение об аварии, пожаре, катастрофе и т.д.
Сигнал “Внимание всем!” звучит как вой тревожной сирены или отрывистые гудки промышленных объектов, транспортных средств.
Как подается сигнал Воздушной тревоги
Уведомление граждан о чрезвычайной ситуации осуществляется через: абонентские радиоточки, уличные громкоговорящие устройства, электрические сирены, системы автоматизированного вызова, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями, через сети радиовещательных станций и телевидения (это прописано в постановлении Кабинета министров от 27 сентября 2017 года).
– Для привлечения внимания перед донесением информации до населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации передается предупредительный сигнал “Внимание всем”, а именно: отрывистое звучание электросирен, частые гудки транспорта, в частности в записи через сети радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства, — говорится в документе.
Также есть специальные системы оповещения на определенных объектах, например, на атомных электростанциях (АЭС).
Сколько времени длится подача сигнала Воздушная тревога
Длительность звучания предупредительного сигнала (сирен, гудков и т.п.) может составлять от трех до пяти минут.
После предупреждающего звукового сигнала гражданам должны предоставить информацию о чрезвычайной ситуации (где и что произошло) через:
• телерадиосети;
• интернет-ресурсы (официальные сайты, социальные сети);
• телекоммуникационные сети общего использования (телефонная связь, текстовые сообщения).
Такие сообщения для населения должны содержать:
• информацию об угрозе, месте и времени ее возникновения, масштабах, продолжительности действия;
• зону чрезвычайной ситуации (например, районы, массивы, улицы, дома, попадающие в зону поражения);
• необходимые меры безопасности, порядок действий.
Продолжительность таких сообщений должна составлять не менее пяти минут. Их при необходимости могут повторять через каждые 10-15 минут.
Что делать, если вы услышали сигнал Воздушная тревога
В таком случае есть четкий алгоритм действий. Нужно:
1. Включить радио или телевидение для прослушивания срочного сообщения о возможной чрезвычайной ситуации. Обычно информация передается в течение пяти минут после звукового сигнала (сирен).
2. Прослушать обращение к населению.
3. Внимательно продумать и выполнить рекомендации, которые будут озвучены во время обращения.
4. Постараться сообщить об услышанном родным, соседям, знакомым. При необходимости следует оказать им помощь.
Главное – действовать без паники и соблюдать полученные указания.
Если сигнал тревожных сирен и чрезвычайная ситуация застали вас дома, нужно:
• включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;
• сообщить об услышанном соседям;
• подготовить средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;
• выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;
• закрыть окна в квартире и уплотнить их;
• уточнить местонахождение ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.), в котором можно спрятаться, и проследовать туда.
В случае получения сообщения об эвакуации нужно: собрать необходимый запас продуктов на 2-3 суток, медикаменты, одежду, обувь, предметы личной гигиены, документы, деньги, наиболее ценные вещи и т.д. (общий вес вещей на одного человека не должен превышать 50 кг).
Если вы в этот момент находитесь на работе, нужно:
• выполнять распоряжения руководителя по гражданской защите вашего предприятия (компании);
• действовать согласно утвержденному плану гражданской защиты;
• участвовать в проведении аварийно-спасательных работ.
Если во время сигнала Воздушной тревоги вы находитесь в транспорте или общественном месте (магазин, рынок, кинотеатр и т.д.), следует внимательно прослушать сообщение, после чего следовать озвученным инструкциям. Если после сигнала Воздушная тревога не было последующих инструкций — пройдите в ближайшее укрытие или ложитесь на пол, если укрытия рядом нет и слышны звуки взрывов или приближающегося самолета/ракеты.
При поддержке Минцифры в Украине запустили приложение Воздушная тревога. Оно сообщает пользователям о сиренах для оперативной реакции на начало и окончание тревог. С помощью приложения вам удастся не пропустить ни одну воздушную тревогу, где бы вы ни находились.