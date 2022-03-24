Украина открыла в Польше дополнительные консульские пункты в городах Перемышль, Хелм и Лодзь, а также планирует открыть такой же пункт в Познани, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Теперь украинцам, которые выехали в Польшу, спасаясь от войны, будет проще получить консульские услуги: в стране открылись новые консульские пункты и планируется открытие еще нескольких в разных регионах.

— Наши консулы работают не покладая рук, принимая каждый день по 500-600 человек, хотя в мирное время они принимали 50-70 человек. Нагрузка возросла в 5-6 раз. Мы решили открыть дополнительные консульские пункты в городах Перемышль и Хелм вблизи границы. Они действуют там с начала этой недели. С четверга такой пункт работает в Лодзи в центральной Польше. Планируем открыть такой же пункт в Познани, — сказал Дещица.

Посол также отметил, что украинские консульские учреждения работают практически в круглосуточном режиме с самого начала войны.

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Генеральные консульства Украины в пограничных воеводствах – в Люблине, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Варшаве работали и до начала военных действий в Украине. Но этого явно стало мало, потому что возле них собирались огромные очереди.

С началом войны в Украине западную границу пересекли около трех миллионов человек. Польша, Венгрия, Германия, Румыния, Швеция и многие страны ЕС открыли свои двери для украинских беженцев.