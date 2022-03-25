24 февраля Наталья Песоцкая собиралась на работу. Она — воспитатель Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей. В полседьмого утра позвонил муж. Сказал, что началась война. Женщина забрала с собой двоих родных детей и с тех пор домой не возвращалась. По ее словам, разум услышал, а сердце еще не воспринимало, что это война.

— Я быстренько уложила что могла, быстренько одела своих детей, и мы сели в маршрутку и уехали. Наши ребята вытащили из окон руки, держали эти военные каски и кричали: война! Мурашки просто бежали по коже. Я крепко взяла детей за руки и мы побежали, побежали к моей работе, в центр, – Наталья вспоминает первую реальную встречу с войной. И это было только начало.

Когда выла сирена, они все спускались вниз. Но много маленьких детей, и это тяжело: за ночь четыре раза поднять детей, одеть и спустить их в подвал. А он в центре совсем не обустроен.

– Это подвал, там свекла, морковь, понимаете. Он такой, что местами в полный рост стать нельзя, — рассказывает Наталья.

Никакого хранилища в реабилитационном центре не было. Его в подвале воспитатели обустраивали собственноручно. Затягивали старые куски линолеума, стелили матрасы и постельные принадлежности, и так жили. На седьмой день ракета попала в приют.

– Этот ужас я вам передать не могу. Когда на тебя сыпется эта штукатурка. И эти трубы, они все обмотаны стекловатой. И я сижу и думаю, если упадут на нас эти трубы, как вытаскивать оттуда людей, детей. И я кричу молитву Божьей матери, а дети за мной. Понимаете, мы просто кричали. Мы просто кричали в отчаянии, – продолжает Наталья.

В приют, где жила она вместе с детьми, попали дважды.

– Господь нас услышал. И ударило по той стене, где нас не было. Она немного отошла с той стороны, а именно там, где сидели детишки, осталось все невредимым, — говорит Наталья.

Жить в полуразрушенном реабилитационном центре было невмоготу, женщина под выстрелами перевела детей в Троицкую церковь. Она была недалеко.

– Берем деток и колоннами, понемногу, между домами, быстренько под обстрелами, мы перевели их всех в церковь, – вспоминает Наталья.

Монастырские кельи стали единственным спасением не только для детей. В то время в храме скрывалось более 600 жителей села Киенка, его разбомбили вдребезги. Уже в городе уничтожили всю инфраструктуру. Люди жили без воды, света и тепла.

– Половина центра у нас разрушена. Повыносило окна, двери, полностью разбило столовую, а мы в ней были 20 минут перед этим. Если бы на 20 минут позже, то никого бы живого там не осталось, потому что мы были там, – продолжает Наталья.

Все это воспитательница рассказывает в окружении детей. К ней они словно приклеились и внимательно слушают все, что она говорит.

В церкви сиротам выделили 16 квадратных метров. Там 30 детей теснились 11 дней. Самому младшему мальчику 3,5 года, самому старшему – 18.

— Пять двухъярусных кроватей. На эти кровати легли маленькие детки валетом, по два. А дети постарше спали на матрасах, на полу, — говорит женщина.

Теснота — самое легкое испытание, которое перенесли сироты. Из теплой пищи дважды в день малыши получали реденький супчик. Волонтеры довозили яблоки и печенье. Все жили без света, тепла, воды.

– И в таких условиях, когда нет ни воды, ни света, детей помыть негде. Они обписяны, обкаканы. Влажные салфетки дали на три дня, одну упаковку, чтобы можно было просто вытереть ребенка. И все. Слава Богу, что добрые люди нас там два раза в день реденьким супчиком кормили: утром и в обед, – говорит Наталья.

По словам воспитательницы, детки проблемные, пять детей страдают энурезом, на фоне этого есть недержание кала.

— И мы остались без воды, детей негде помыть. И в шесть часов комендантское время, двери, где мы находились, закрывались на ключ, чтобы вы понимали. Мы ставим ведерко, и в это ведерко дети ходят. Вот. Просто другого не было.

В церкви дети не чувствовали себя в безопасности. Потому что снаряд попал на территорию храма, к счастью, не взорвался.

– Через наши головы, через церковь летели снаряды. В шесть часов утра, когда открыли дверь, вышел мужчина в туалет, и ему осколком рассекло ногу. Уже перемещаться по двору будет небезопасно. Потом был зеленый коридор. Так называемый, — добавляет женщина.

По уничтоженным дорогам и сожженным полям на школьных автобусах детей вывезли в Киев, и уже оттуда поездом доставили в безопасное Прикарпатье.