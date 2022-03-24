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Факты / Украина / Общество

Из Кременной и Рубежного за утро эвакуировали еще более 200 человек – Луганская ОВА

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Из Кременной и Рубежного за утро эвакуировали еще более 200 человек – Луганская ОВА

В четверг, 24 марта, из Рубежного на Луганщине были эвакуированы 150 жителей, многие из которых из-за российских обстрелов остались без жилья. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В городе в результате российских обстрелов большое количество непригодных для проживания домов, почти везде отсутствуют свет, газ и вода. Однако уже чуть больше чем за сутки у этих людей все изменится к лучшему – во Львове или другом городе», — написал он.

130 рубежан выедут поездом из Новозолотаревки на Донеччину, где присоединятся еще к 20, а уже вместе они отправятся на запад. Также удалось вывезти из Рубежного тяжелораненого местного жителя, которому в городе не в состоянии были оказать должную медицинскую помощь. Спасать жизнь ему будут уже в Лисичанске.

Кроме этого, еще 109 человек были эвакуированы из Кременной.

Даже при отсутствии режима тишины мы вывозим людей в безопасные регионы Украины. До некоторых городов Луганщины добраться сегодня крайне опасно. Но откуда есть возможность, забираем людей на автобусах и доставляем к поездам, — отметил Гайдай.

Также идет эвакуация жителей Северодонецка. Для этого был выделен дополнительный автобус.

«Скрывающихся от постоянных российских обстрелов в подвалах к местам сборов доставляют патрульные полицейские, которые развозят по бомбоубежищам гуманитарную помощь», — добавил глава Луганщины.

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