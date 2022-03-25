Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин предложил сдаться в плен российским оккупантам взамен на то, что те выпустят детей из Мариуполя.

О своем решении он сообщил в Facebook.

По словам Аброськина, он ранее обещал жителям города, что в случае войны будет вместе с Азовом защищать Мариуполь.

— Так получилось, что войну я встретил в Одессе, почему-то был уверен, что именно это направление важно для российских оккупантов, но я ошибся. Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которые, если не спасти сейчас, погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы, — отметил заместитель главы Нацполиции.

Он обратился к российским оккупантам з призывом разрешить вывезти всех детей из Мариуполя. На все он просит дать ему три дня.

— Обращаюсь к российским оккупантам — дайте возможность вывезти детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя. Я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен, — заявил Вячеслав Аброськин.

Далее он перечислил свои заслуги, которые, как кость в горле у оккупантов. Уверяя, что он важен для них, как один из тех, кто активно противостоял российской навале в Украине.

— Я — генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить, — отметил полицейский.

Он добавил, что был причастен к ликвидации многих российских боевиков.

— Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку Азов. Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному, и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе, — подытожил Вячеслав Аброськин.

Обновлено: Вскоре Аброськин дополнил свое сообщение в социальной сети, отметив, что после публикации ему пишут многие люди. Он отметил, что есть офицеры, кто готов одной командой спасать детей и потом вместе сдаться в плен.