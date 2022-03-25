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Факты / Украина / Общество

Глава Минветеранов анонсировала реформу социальных гарантий после войны

Анастасия Гевко редактор ленты
юлія лапутіна

В пятницу, 25 марта, министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина анонсировала реформу социальных гарантий, которую планируют провести после победы в войне с Российской Федерацией.

– Когда мы победим, мы обязательно реформируем законодательство относительно социальных гарантий, и все необходимые услуги будут предоставлены. Это касается не только льгот, но и ветеранского развития. Чтобы члены наших добровольческих формирований и ВСУ могли должным образом развиваться в обычной жизни, развивать собственное дело, предпринимательство и что угодно, что они захотят делать в мирное время, – рассказала Лапутина.

Она уточнила, что Минветеранов работает совместно с Министерством цифровой трансформации для того, чтобы сделать более современным получение услуг и оцифровать их, чтобы пользоваться ими стало намного легче.

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