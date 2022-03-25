Спасаясь от войны, развязанной против Украины Российской Федерацией, люди вывозили в первую очередь самое дорогое — детей. Родители, родственники, опекуны, воспитатели и просто чужие люди взяли на себя ответственность за пребывание украинских детей в мирных местах за границей. Пересечение границ одновременно было упрощено.

Но теперь, когда дети находятся в других государствах, нужно оформить пребывание их за пределами страны юридически правильно.

В связи с этим, Кабинет министров Украины принял постановление №264 от 12.03.2022 года, которым вносятся изменения в Правила пересечения границы Украины, утвержденные постановлением КМУ №51 от 17.01.1995 года.

Обязательно ли это делать

Это нужно сделать обязательно. В случаях, определенных законом, дети, выехавшие за пределы Украины, должны быть поставлены на временный консульский учет.

Касается ли это всех детей

Обязательно нужно ставить на консульский учет:

Детей, которые до выезда за границу круглосуточно находились в любом заведении для детей, независимо от статуса: дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Детей, устроенных в семьи патронажных воспитателей.

Детей, находящихся на попечении, переданных в приемные семьи и детские дома семейного типа.

Детей, которых вывезли за пределы Украины в сопровождении одного из родителей, но без согласия другого родителя. Тех, кого вывезли дедушка, бабушка, брат, сестра или другие лица, уполномоченные сделать это лишь одним из родителей.

Зачем нужен консульский учет

Посольства и консульства Украины за границей должны знать, кто из граждан Украины находится на территории, где они работают. Это необходимо для оказания помощи нашим гражданам, защиты их прав на территории другого государства. Это относится и к детям.

Срок взятия на консульский учет

Закон предусматривает, что стать на консульский учет необходимо в течение первого рабочего дня пребывания в конечном пункте. Но рекомендуется не откладывать визит в консульство, а обратиться в него как можно скорее.

Что нужно сделать

Узнайте адрес посольства или консульства Украины в стране пребывания. Сообщите по электронной связи о пребывании в стране ребенка (детей), которого нужно поставить на консульский учет.

Узнайте часы приема.

Подготовьте все необходимые документы.

Если предусмотрена запись – запишитесь на прием.

Придите вовремя в консульское учреждение.

Если меняется адрес

В случае, когда ребенка перевозят в другое место, нужно сообщить об этом консульству. Если территория, куда переезжает ребенок, находится в округе того же консульства, в котором он стоит на учете, то снимать его с учета не нужно.

Если переезд в другой округ, то в нем нужно встать снова на учет.

Документы, необходимые для взятия на учет

Фотография ребенка 35х45 мм

Паспорт для выезда за границу, выданный на имя ребенка (при наличии)

Паспорт гражданина, выданный на имя ребенка Украины (при наличии), свидетельство о рождении или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка

Документ, выданный органами иностранного государства о том, что ребенок находится на его территории, и адрес проживания (при наличии)

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу для сопровождающего ребенка

Документы, подтверждающие полномочия лица, сопровождающего ребенка и представляющего его интересы.

Более подробную информацию можно получить в посольстве (консульстве) Украины на территории иностранных государств.