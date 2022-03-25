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Факты / Украина / Общество

Минфин профинансировал зарплаты учителям, выплаты за время простоя определят местные власти

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
гроші

Правительство полностью профинансировало зарплаты учителям за январь-март 2022 года.

Однако Министерство финансов рекомендует руководителям органов местного самоуправления самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки.

– На 2022 год в государственном бюджете учтено образовательную субвенцию 108 млрд грн на выплату заработной платы учителям заведений общего среднего образования. По данным Государственной казначейской службы Украины, на сегодняшний день эти расходы профинансированы на 100% от росписи на январь-март 2022 года (24,8 млрд грн), — говорится в сообщении.

Вопросы обеспечения начисления и выплаты заработной платы педагогическим работникам заведений общего среднего образования решают на местах соответствующие органы местного самоуправления.

Кроме этого, Минфин напомнил об утвержденном парламентом 15 марта законе №2126-IX (О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственных гарантий в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения).

Согласно закону, работникам учреждений образования, в частности тем, которые в условиях военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях были вынуждены сменить место жительства, покинуть рабочее место, место обучения, независимо от места их жительства на время особого периода гарантируется сохранение среднего заработка и осуществление других выплат, предусмотренных законом.

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Источник: Минфин

Фото: Depositphotos

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