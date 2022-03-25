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Факты / Украина / Общество

На Харьковщине ВСУ уничтожили “глушилку” оккупантов, вражеских разведчиков и вертолет

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
На Харьковщине ВСУ уничтожили “глушилку” оккупантов, вражеских разведчиков и вертолет

В Харьковской области ВСУ продолжают ликвидировать российских оккупантов. 30-й день войны для наших бойцов был довольно продуктивным. В частности, удалось уничтожить стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты “глушили” нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы, — отметил Синегубов.

По его словам, вдобавок к комплексу ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой.

— Утром в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты, — заявил глава ОВА.

Кроме того, наши защитники взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из “Л/ДНР”.

— Наши военные отмечают обнищавшую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них — состояние наркотического и алкогольного опьянения, и полную деморализацию, — подчеркнул Синегубов.

Также украинские артиллеристы уничтожили российский вертолет, просто стоящий на земле.

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