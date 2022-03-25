Российские оккупанты пытаются дальше осуществлять перегруппировку, чтобы нарастить ударные силы для возобновления наступательных действий.

Враг пытается вести штурмовые действия, однако ему это не удается.

Об этом рассказали в Генштабе.

Украинские защитники продолжают защищать Киев, а также успешно отражают наступление врага.

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм гуманного отношения во время войны, — заявили в Генштабе.

— Российские оккупанты на временно занятых территориях продолжают террор местного населения. Враг насильно вывозит украинцев на территорию РФ. Чтобы запугать местных, оккупанты хаотично обстреливают населенные пункты, забирают авто и личные вещи.

Согласно данным Генштаба, во временно оккупированном Луганске уже некуда складывать трупы оккупантов.

— Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, который полностью занят ранеными военнослужащими РФ. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены, — добавили в Генштабе.

Враг продолжает терять высокопоставленных командиров. Так, 25 марта наши бойцы ликвидировали командующего 49 общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.