Российские оккупанты пытаются дальше осуществлять перегруппировку, чтобы нарастить ударные силы для возобновления наступательных действий.
Враг пытается вести штурмовые действия, однако ему это не удается.
Об этом рассказали в Генштабе.
Украинские защитники продолжают защищать Киев, а также успешно отражают наступление врага.
Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм гуманного отношения во время войны, — заявили в Генштабе.
— Российские оккупанты на временно занятых территориях продолжают террор местного населения. Враг насильно вывозит украинцев на территорию РФ. Чтобы запугать местных, оккупанты хаотично обстреливают населенные пункты, забирают авто и личные вещи.
Согласно данным Генштаба, во временно оккупированном Луганске уже некуда складывать трупы оккупантов.
— Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, который полностью занят ранеными военнослужащими РФ. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены, — добавили в Генштабе.
Враг продолжает терять высокопоставленных командиров. Так, 25 марта наши бойцы ликвидировали командующего 49 общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.