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Факты / Украина / Общество

Враг уменьшил свое присутствие в небе, но все равно понес потери

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ворожа авіація фото

24 марта враг уменьшил свою авиационную активность в воздушном пространстве Украины, но начал наращивать присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня для ведения разведки.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Один БПЛА оперативно-тактического уровня был поражен зенитными украинскими ракетами.

Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил сбили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и еще четыре крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил Украины продолжает патрулировать воздушное пространство, истребительное прикрытие войск и объектов, а также ударную авиацию по наземным целям.

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