Из-за войны в Украине бывают случаи, когда люди исчезают без вести. С этой целью в Киевской области запустили Telegram-бот для поиска пропавших граждан.
Этот ресурс поможет киевлянам найти родственников и знакомых.
Как найти близкого
- перейти в чат-бот;
- отправить необходимую для поиска информацию о заявителе (ФИО, дата рождения, место проживания или пребывания в настоящее время, номер контактного телефона), пропавшем лице (ФИО, дата рождения, место проживания, контактный телефон, место и дата, когда разыскиваемый выходил последний раз на связь, или местонахождение, когда с ними была потеряна связь);
если есть данные, что оккупанты отобрали у пропавшего телефон, нужно это указать.
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Такое же приложение уже внедрили в Гостомельской общине, оно уже продемонстрировало положительные результаты.
С 24 февраля в Украине идет война, из-за боевых действий возможны случаи, когда люди исчезают или их берут в плен. Если есть такая информация, нужно обязательно передавать ее правоохранителям.