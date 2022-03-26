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Факты / Украина / Общество

В Киевской области запустили Telegram-бот для поиска пропавших близких

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
В Киевской области запустили Telegram-бот для поиска пропавших близких

Из-за войны в Украине бывают случаи, когда люди исчезают без вести. С этой целью в Киевской области запустили Telegram-бот для поиска пропавших граждан.

Этот ресурс поможет киевлянам найти родственников и знакомых.

Как найти близкого

  • перейти в чат-бот;
  • отправить необходимую для поиска информацию о заявителе (ФИО, дата рождения, место проживания или пребывания в настоящее время, номер контактного телефона), пропавшем лице (ФИО, дата рождения, место проживания, контактный телефон, место и дата, когда разыскиваемый выходил последний раз на связь, или местонахождение, когда с ними была потеряна связь);
    если есть данные, что оккупанты отобрали у пропавшего телефон, нужно это указать.
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Такое же приложение уже внедрили в Гостомельской общине, оно уже продемонстрировало положительные результаты.

С 24 февраля в Украине идет война, из-за боевых действий возможны случаи, когда люди исчезают или их берут в плен. Если есть такая информация, нужно обязательно передавать ее правоохранителям.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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