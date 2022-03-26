Под Черниговом обстреляли журналиста Андрея Цаплиенко

Во время вражеского обстрела гуманитарного коридора для эвакуации людей из Чернигова, ранен украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист и путешественник Дмитрий Комаров.

Андрей Цаплиенко приехал в Черниговскую область снимать эвакуацию людей и попал под вражеский обстрел.

— Коллеги стояли возле машины и готовились к съемке. Заметили дрон, но в укрытие не успели. С трех сторон прилетело три Смерча. Успели упасть на землю возле машины. Кроме взрывов, было слышно как осколки секут воздух, — рассказал Андрей Комарову.

После удара Андрей почувствовал сильную боль в бедре. Сразу в тот район, где находились журналисты начала стрелять русская артиллерия.

— Побежали в подвал. Андрей не сразу заметил, что джинсы в крови. Водитель принял смелое решение спрятать машину, рискуя жизнью. Чтобы дать шанс группе срочно добраться до больницы. В подвале Андрею оказали первую помощь. Дальше — в больницу, — пишет Комаров.

Сейчас Андрей чувствует себя лучше, шутит и готовит материал для к эфиру. Врачи отмечают, что срок заживления — один месяц. Осколок пролетел насквозь, поэтому не задел кость.

Фото: Андрей Цаплиенко