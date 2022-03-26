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Факты / Украина / Общество

Под Черниговом обстреляли журналиста Андрея Цаплиенко

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Под Черниговом обстреляли журналиста Андрея Цаплиенко

Во время вражеского обстрела гуманитарного коридора для эвакуации людей из Чернигова, ранен украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист и путешественник Дмитрий Комаров.

Андрей Цаплиенко приехал в Черниговскую область снимать эвакуацию людей и попал под вражеский обстрел.

— Коллеги стояли возле машины и готовились к съемке. Заметили дрон, но в укрытие не успели. С трех сторон прилетело три Смерча. Успели упасть на землю возле машины. Кроме взрывов, было слышно как осколки секут воздух, — рассказал Андрей Комарову.

После удара Андрей почувствовал сильную боль в бедре. Сразу в тот район, где находились журналисты начала стрелять русская артиллерия.

— Побежали в подвал. Андрей не сразу заметил, что джинсы в крови. Водитель принял смелое решение спрятать машину, рискуя жизнью. Чтобы дать шанс группе срочно добраться до больницы. В подвале Андрею оказали первую помощь. Дальше — в больницу, — пишет Комаров.

Сейчас Андрей чувствует себя лучше, шутит и готовит материал для к эфиру. Врачи отмечают, что срок заживления — один месяц. Осколок пролетел насквозь, поэтому не задел кость.

Фото: Андрей Цаплиенко

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